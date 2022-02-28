أحمد يونس مع إذاعة صباحك ومطرحك: أجمد بداية لليوم

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس فى بداية الحلقة، حتى يشوق متابعيه لفقراتها، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" وقال: "صباحكوا سعادة وهنا يا أحلى صبحاوية.. أجمد بداية لليوم فى صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وأعربوا عن سعادتهم أثناء الاستماع لحلقة اليوم وقالوا: "يونس اختيارك الصباحى الوحيد"، "أستاذ الراديو"، "صباح السعادة".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.