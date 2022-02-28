«ميتا» توقف 40 حسابا فى روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت ميتا "الشركة الأم لفيسبوك" - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الإثنين - أن الشبكة تدير مواقع تتظاهر بأنها كيانات إخبارية مستقلة وأنشأت شخصيات مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعى بما فى ذلك Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وTelegram وأيضًا Odnoklassniki الروسية وVK.

وفقا لميتا، شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة فى استهداف الأشخاص فى أوكرانيا، بما فى ذلك الشخصيات العسكرية والعامة الأوكرانية، وتواصل ميتا تطبيق إجراءات الخصوصية والأمان لمساعدة الأشخاص فى أوكرانيا وروسيا على حماية حساباتهم من الاستهداف.

وتتكون الشبكة من 40 حسابًا وصفحة ومجموعات على Facebook وInstagram تم تشغيلها من روسيا وأوكرانيا واستهدفت العديد من الأشخاص فى أوكرانيا عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعى ومن خلال مواقع الويب الخاصة بهم.