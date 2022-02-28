شاشة ذكية للسيارات القديمة من سبوتيفاى

جدة - نرمين السيد - وقالت سبوتيفاى، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، إن الشاشة الجديدة مخصصة للسيارات القديمة، التى لا يمكن تجهيزها بنظام أبل CarPlay أو جوجل Android Auto، ويتم استخدام الشاشة عن طريق الاشتراك فى خدمة سبوتيفاى بريميوم المدفوعة، والتى تبلغ 99. 9 يورو شهريًا.
وأوضحت الشركة أنه يتم توصيل الشاشة بالإنترنت عبر الهاتف الذكى ويتم ربطها بحساب سبوتيفاى الخاص بالمستخدم، وبعد ذلك يمكن للمستخدم تشغيل الموسيقى فى السيارة عبر أربعة ميكروفونات من خلال الأمر الصوتى "Hey Spotify"، وكبديل يمكن التحكم فى الشاشة عبر الإيماءات أو بواسطة طارة كبيرة.
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