فيسبوك تحظر الإعلام الحكومى الروسى

جدة - نرمين السيد - وأعلن ناثانيال غليشر، رئيس السياسة الأمنية فى فيسبوك عبر منصة تويتر، نحن نحظر الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات أو تحقيق الدخل عبر منصتنا فى أى مكان فى العالم، لقد بدأ تطبيق هذه التغييرات وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
وأشار أيضًا إلى أن فيسبوك تستمر فى إضافة تسميات إلى "وسائل الإعلام الحكومية الروسية الإضافية"، وهى مبادرة بدأتها المنصة لجميع وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة فى عام 2020.
ونقلًا عن "البوابة العربية للأخبار التقنية" فإن فيسبوك أنشأت منذ ذلك الحين مركزًا للعمليات الخاصة للمساعدة فى مراقبة الشبكة والاستجابة للصراع المتطور، كما طرحت أيضًا "أداة بنقرة واحدة" فى أوكرانيا تتيح للمستخدمين قفل ملفاتهم الشخصية، ومنع أى شخص باستثناء الأصدقاء من مشاهدة منشوراتهم وصورهم وقصصهم، وأطلقت فيسبوك نفس الميزة خلال الأزمة فى أفغانستان فى شهر أغسطس الماضى.
وقال غليشر: نحن نراقب الوضع فى أوكرانيا عن كثب، ونواصل مشاركة الخطوات التى نتخذها لحماية الأشخاص عبر منصتنا.
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