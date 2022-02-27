خبير معلومات يوضح لـ مساء dmc طرق الحرب السيبرانية

جدة - نرمين السيد - قال شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك أكثر من طريقة للحرب السيبرانية، أول طريقة هى استعمال أدوات الإنترنت والسوشيال ميديا لإعطاء معلومات خاطئة أو معلومات تتسبب فى حالة نفسية سيئة عند العدو، والطريقة الثانية إخراج أحد منظومات الإنترنت من الخدمة عن طريق عمل مجموعة من الاستخدامات للموقع تمثل وكأن هناك أشخاصا كثيرون دخلوا للموقع وهو ما يجعل الموقع غير قادر على الصمود.





وأضاف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذى تقدم الإعلامية إنجى القاضى على فضائية dmc، مساء الأحد، أن الطريقة الثالثة هى اختراق الموقع واستخدامه لبث معلومات خاطئة، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد المسؤول عن المحرك الأساسى لهذه الحرب، ما لم يكون هذا الهجمات من جهة معينة. وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن استخدام التكنولوجيا والإنترنت فى الحرب أصبح عاملا مؤثرا جدا، مؤكدا أنه لا يقلل أن يقلل من أهمية نشر المعلومة.

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