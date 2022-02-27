أول ظهور رسمى لملكة بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة فى أوروبا "theroyal family" على حسابها الشخصى "إنستجرام"، اليوم الأحد، الصور الشخصية الأولى للملكة إليزابيث الثانية بعد توليها العرش البريطانى.





وجلست الملكة الشابة فى 26 فبراير 1952، على العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، والتقطت لها صورة رسمية هى الأولى مع المصورة الفوتغرافية دوروثى ويلدنغ، والتى كانت المرة الأولى التى تلتقط فيها صور رسمية لها كملكة.

فى هذه الصور الخاصة التى شاركتها Royal Collection Trust، ترتدى الملكة أقراطًا من اللؤلؤ وقلادة من جنوب إفريقيا، التى كانت هدية يوم ميلادها الحادى والعشرين من حكومة جنوب إفريقيا فى عام 1947، والذى ألقت فيه خطابها الشهير الذى قالت فيه : "طوال حياتى سواء طويلة أو قصيرة سأعمل لخدمة التاج والكومنولث".

كانت القطعة هدية زفاف للأميرة فيكتوريا مارى من تيك، الملكة مارى لاحقًا، بمناسبة زواجها من الملك المستقبلى جورج الخامس فى عام 1893.