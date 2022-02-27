ثوب العام 2021.. فستان ميجان ماركل بمتحف الموضة

جدة - نرمين السيد - ويحمل فستان ميجان توقيع دار الأزياء الإيطالية Giorgio Armani، وقد ظهرت به ميجان ماركل على شاشة قناة CBS التلفزيونية الأمريكية فى مقابلة مع أوبرا وينفرى، وعُرض فى حوالي 70 دولة، وفقا لما جاء فى "العربية".

وأنضم الثوب مؤخراً إلى "متحف الموضة" بمدينة باث البريطانية بعد أن تم اختياره ليكون "ثوب العام 2021".

وتم تنفيذ الفستان بخامة الكريب الحريرى، والذى يعود إلى مجموعة Giorgio Armani الخاصة برحلات 2022، ويبلغ سعره 4700 دولار أمريكى.

ويأتى الفستان باللون الأسود، ويتوسطه عند الخصر حزام بسيط، وبه أزهار اللوتوس البيضاء مطرزة عند ناحية الصدر.

وبدأ عرض هذا الثوب فى "متحف الأزياء" فى 22 فبراير الجارى كجزء من معرض "تاريخ الأزياء في 100 قطعة"، ويواظب متحف الأزياء سنوياً على اختيار شخصية رئيسية فى صناعة الأزياء بالمملكة المتحدة، كما يختار فستانا يمثل العام مجسدا المزاج السائد فى مجال الأزياء.