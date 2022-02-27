أوبو تطرح جهازا لوحيا جديدا.. تعرف على مزاياه

جدة - نرمين السيد - أوبو

وتساهم أوبو من خلال تلك الأجهزة اللوحية فى طرح فئة جديدة من منتجات الشركة التى تعمل بنظام أندرويد، وبمواصفات متطورة وتصميم مميز يمكن أن ينافس أجهزة سامسونج.

ويأتى الجهاز اللوحى "Oppo Pad" بشاشة من نوع LTPS LCD بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10.

مواصفات Oppo Pad

ويتمتع بتصميم مميز حيث يأتى فى إطار معدنى وظهر زجاجى مصنفر، ويبلغ سمكه 6.99 ميلليمتر، ويبلغ وزن الجهاز حوالى 507 جراما، ويسمح لمستخدميه الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بها من خلال قلم ذكى اختيارى من أوبو.

وزودت أوبو جهازها Oppo Pad اللوحى، بكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابكسل مدمجة في الإطار الجانبى للجهاز، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، وتم تجهيزه بمكبرات صوت رباعية.

ويتم دعم الجهاز بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".

ويعمل الجهاز اللوحى بواجهة المستخدم ColorOS for Pad التى تستند إلى ColorOS 12، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم تابلت أوبو Oppo Pad، بطارية بقوة 8360 ميللى أمبير تعمل مع تقنية الشاحن السريع بقدرة 33 وات، ويمتاز الجهاز بميزة تعدد الشاشات ليتوافق مع بعض هواتف الشركة مع عمليات نقل سريعة للملفات ونسخ الهاتف على شاشة الجهاز اللوحى.