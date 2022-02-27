تفاصيل تعاون الاتصالات ومايكروسوفت من أجل المواطنين فى قرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل توقيع وزارة "الاتصالات" وشركة "مايكروسوفت" مذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية للمواطنين فى قرى مبادرة حياة كريمة.





وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بتقدير دولى مع مرور الوقت، موضحاً أن هذه المبادرة ترفع جودة الحياة فى الريف المصرى.

وأضاف، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات التى تلعب دوراً مهماً فى مبادرة حياة كريمة، ولها شق مهم فى الرقمنة والتحول الرقمى من حيث توفير البنية التحتية فى قرى حياة كريمة.

وأوضح، أن وزارة الاتصالات مخصص لها 6 مليارات جنيه لتحسين شبكة الاتصالات وشبكة الإنترنت بالقرى من أجل مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة على الاستفادة ومحو الأمية الرقمية.