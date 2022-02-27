وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بتقدير دولى مع مرور الوقت، موضحاً أن هذه المبادرة ترفع جودة الحياة فى الريف المصرى.
وأضاف، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات التى تلعب دوراً مهماً فى مبادرة حياة كريمة، ولها شق مهم فى الرقمنة والتحول الرقمى من حيث توفير البنية التحتية فى قرى حياة كريمة.
وأوضح، أن وزارة الاتصالات مخصص لها 6 مليارات جنيه لتحسين شبكة الاتصالات وشبكة الإنترنت بالقرى من أجل مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة على الاستفادة ومحو الأمية الرقمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل تعاون الاتصالات ومايكروسوفت من أجل المواطنين فى قرى «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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