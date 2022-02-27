توقعات بإطلاق هاتف iPhone SE 3 بسعر منخفض

جدة - نرمين السيد - تقدم شركة آبل خلال الفترة المقبلة إصدارها الجديد من هواتف الأيفون منخفضة التكلفتة iPhone SE 3، ولقد أشارت توقعات جديدة إلى أن آبل تطلق هذا الإصدار للأسواق بسعر منخفض يصل إلى 300 دولار.





وتحقق شركة آبل انتشار واسع بهواتف الأيفون فى عدد من الأسواق التى تشمل الولايات المتحدة، الصين، واليابان إلى جانب ألمانيا، وهى الأسواق التى تحقق أعلى مبيعات فى أجهزة ابل.

وووفقا لموقع "التقنية بلا حدود"، تهدف آبل للتوسع فى الأسواق العالمية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لذا تركز عملاق التكنولوجيا على إصدارات الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف iPhone SE.

أيضاً تشير أحدث التقارير إلى أن ابل تخطط لخفض مستوى تسعير إصدارها القادم من سلسلة iPhone SE للعام 2022 إلى سعر 300 دولار.

ولقد أوضح التقرير الذى جاء عبر "Investor’s Business Daily" أن هاتف iPhone SE 3 يأتى بميزة الإتصال بشبكات 5G، إلا أنه يأتى بمستوى تسعير أقل من iPhone SE 2 للعام 2020 الذى يدعم الإتصال بشبكات 4G فقط إلا أنه يأتى بسعر 399 دولار.

من جانب آخر، يأتى هاتف iPhone SE 3 بتحسينات فى عمر البطارية، والمعالج عن الإصدار السابق، هذا إلى جانب دعم الاتصال بشبكات 5G، حيث يعد سعر 300 دولار أقل سعر يقدم فى هواتف الأيفون 5G حتى الآن.