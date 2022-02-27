جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور ياسر البطراوى، أستاذ جراحة تطويل العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر، إننا سجلنا طريقة جديدة لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال خلال أسابيع. وأضاف، أن العملية تجرى فى سن معينة من 11 إلى 15 سنة، وهذه العملية مفيدة جدا للمريض، ولدينا فى مستشفى الزهراء الجامعة وحدة متميزة لعلاج هذا المرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب أزهرى يسجل طريقة جديدة لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.