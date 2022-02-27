ميتا تتخذ إجراءات تتعلق بالهجوم الروسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "ميتا" -الشركة الأم لـ"فيسبوك"- إنشاء مركز عمليات خاص يعمل به خبراء، بما فى ذلك متحدثون أصليون بالروسية والأوكرانية، بعد الهجوم الروسى على أوكرانيا؛ ما يسمح بالاستجابة للمشكلات فى الوقت الفعلى.





وأشارت "ميتا" -فى بيان اليوم السبت- إلى إضافة العديد من ميزات الأمان فى أوكرانيا، بما فى ذلك قدرة الأشخاص على قفل ملفاتهم الشخصية على "فيسبوك"، وإزالة القدرة على عرض قوائم الأصدقاء والبحث فيها، وأدوات إضافية على "ماسنجر". وتابعت "ميتا": "نحن نتخذ خطوات مكثفة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، من خلال توسيع قدرة الطرف الثالث على التحقق من الحقائق باللغتين الروسية والأوكرانية، ونحظر الإعلانات من وسائل الإعلام الحكومية الروسية".

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