باحثون يحذرون الإكثار من النوم : مضر بالصحة

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "نيويورك دايلى نيوز" الأمريكية، أن دراسة أعدها باحثون من الأكاديمية الأميركية لطب النوم، وجدوا أن النوم أكثر من 10 ساعات أو أقل من 6 يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والبدانة.

وأكد رئيس الأكاديمية أن ضرر النوم لوقت طويل أى 10 ساعات أو أكثر مضر أكثر من قلة النوم، وهو يزيد إلى حد كبير مخاطر المعاناة من أمراض القلب وتصلب الشرايين والإصابة بالجلطات والسكرى.

وأوصى بالنوم بين 7 و9 ساعات فى الليلة الواحدة تفادياً لهذه الأمراض المزمنة، وقال انه "من المهم أن نفهم أن نوعية ومدة النوم تؤثر على الصحة".

ويشار إلى أن الدراسة شملت 54 آلف شخص فى الـ 45 من العمر أو أكثر.