Garmin قد تطلق قريبًا ساعات ذكية تعمل بالطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "تقنية بلا حدود"، فهناك اتجاه متزايد فى سوق الساعات الذكية شهد قيام العديد من الشركات المصنعة بالكشف عن أجهزة ذكية قابلة للارتداء مع وظائف الشحن بالطاقة الشمسية وتحسين الرؤية الخارجية. وهذا من شأنه ان يوفر عمرًا أطول للبطارية للساعات لبطاريات الساعات.
سجلت Garmin براءة اختراع جديدة لساعة ذكية مزودة بشاشة OLED والتى تسلط الضوء على عمر أطول للبطارية مع تحسين تجربة شاشة OLED.
وتشير وثيقة براءة الاختراع إلى أن Garmin تسعى وراء مثل هذه التكنولوجيا فى شاشة OLED الخاصة بها والتى تسمح للشركة باستخدام شاشات تجميع الطاقة لشحن ساعات Garmin المستقبلية، إذ ستنتشر الخلايا الكهروضوئية حول وحدات البكسل الفرعية لشاشة OLED.
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