دراسة: تزايد حوادث السقوط بين كبار السن فى أمريكا بنحو 1.5% سنويا

جدة - نرمين السيد - أفاد باحثون فى كلية الطب جامع "ميتشيجان" الأمريكية، بأنه على الرغم من جهود الوقاية من فرص حدوث حوادث السقوط بين كبار السن فى الولايات المتحدة، فإن حالات السقوط تزداد بنحو 1.5% سنويا.





وتعتبر حوادث السقوط سببا رئيسيا للاستشفاء وإيداع كبار السن فى مؤسسات الرعاية فى الولايات المتحدة، فيما تعد جهود الوقاية من السقوط جزءا مهما من صحة المسنين. وفوجئ الباحثون بالتباين الواسع فى معدلات إصابات السقوط بين مناطق الإصابة المنخفضة والعالية، ما يشير إلى أن العوامل البيئية قد تلعب دورًا أكبر فى حالات السقوط. يشار إلى أن حوادث السقوط تؤثر على 4.5 مليون من كبار السن فى الولايات المتحدة وتكلف الرعاية الطبية من (15- 30) مليار دولار سنويًا.

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