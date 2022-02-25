بحجم حبة الفول.. بيع جزء من نيزك Winchcombe برقم خيالى (صورة)

جدة - نرمين السيد - النيزك عرف باسم Winchcombe واصطدم بالأرض العام الماضى، ويشبه حجمه حبة الفول، وبيع مقابل 21420 دولارا خلال مزاد نظمته الدار. وذكرت دار المزادات أن إيرادات النيزك بيعت بضعف قيمته المتوقعة، وبلغ رقما خياليا بالنسبة لحجمه -حسب وصفها. يذكر أن نيزك Winchcombe سقط من كرة نارية أضاءت السماء فوق المملكة المتحدة وشمال أوروبا فى 28 فبراير 2021. وفى صباح اليوم التالى، تم العثور على كومة من الحجارة الداكنة ومسحوق من الجسم على ممر منزل عائلى فى وينكومب بجلوسيسترشاير، على الرغم من العثور على شظايا أخرى فى مكان قريب.

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