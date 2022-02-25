إطلاق هاتف الألعاب Red Magic 7.. اعرف مواصفاته المدهشة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "gsmarena" أن شركة نوبيا أطلقت الإصدار العالمى من هاتف الألعاب Red Magic 7، بسرعة شحن تبلغ 65 وات، بينما تعتزم طرح طراز خلال الربع الثانى من عام 2022.

ويأتى الطراز العالمى من هاتف نوبيا Red Magic 7، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 1080 بكسل، تدعم تغطية لونية DCI-P3، ومعدل لمس بتردد 720 هرتز.

ويتميز هاتف نوبيا Red Magic 7 للألعاب بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، كما يتمتع بـ كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف نوبيا Red Magic 7، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Redmagic 5.0، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

أما بطارية هاتف نوبيا Red Magic 7 فهى بقوة 5000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل فى غصون 17 دقيقة.