آبل تفتتح أحد أكبر متاجرها بالمنطقة فى جزيرة المارية بأبوظبى

جدة - نرمين السيد - استعرضت شركة آبل، اليوم الخميس، متجرها الجديد بجزيرة المارية فى أبو ظبى، وهو وجهة جديدة للبيع بالتجزئة بإطلالة مميزة وسط الحى المالى المرموق فى أبوظبى، لتصبح أحد أكبر وجهات تسوق الشركة بالمنطقة.





فى هذا الصدد صرحت ديردره أوبراين، نائب أول رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجزئة والأفراد فى آبل: "تغمرنا سعادة بالغة بمناسبة افتتاح متجر آبل الرائع بجزيرة المارية يوم الجمعة". وأضافت: "فريقنا المتميزعلى استعداد للترحيب بالعملاء المحليين فى أحدث موقع لنا فى الإمارات". يضم المتجر الجديد فريقًا مكونًا من ما يزيد 80 عضوًا يأتون من ثقافات متنوعة من 28 جنسية مختلفة ويتقنون مجتمعين أكثر من 30 لغة، بما فى ذلك العربية والفرنسية والهندية والتاغالوغ وغيرها، ليتسنى لهم تقديم الخدمات للجمهور من مختلف الثقافات وتعريفهم بما تقدمه الشركة مثل برنامج الاستبدال، أو تلقى مشورة والدعم من الخبراء فى ركن Genius Grove. سيرحب المتجر بأول زواره يوم الجمعة 25 فبراير الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلى، وسيطبق المتجر إجراءات صحية شاملة، فيما ستكون الزيارات فى يوم الافتتاح بموعد مسبق فقط.

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