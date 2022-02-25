أبهرت العالم.. طفلة أوكرانية تقرأ القرآن الكريم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأبهرت الطفلة الأوكرانية رواد تويتر الذين اشادوا بها ومدى حفظها لآيات القرآن الكريم ودقة تلاوتها بالتجويد والأحكام المطلوبة.
جدير بالذكر، أن صفحة إكسترا نيوز على موقع التدوينات القصيرة تويتر نشرت فيديو لـ المواجهات القوية بين القوات الروسية والأوكرانية فى مدينة سومى.
فيما يعقد مجلس الأمن الدولى، بعد ساعات، جلسة للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين غزو روسيا لأوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها.
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