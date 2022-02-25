عاجل- لحظة احتماء أوكرانيين فى محطة مترو بعد الهجوم الروسى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وحسب ما أعلنه حساب "مترو كييف" على تويتر، تم إيقاف نظام الدفع الآلى والسماح للمواطنين بالمرور إلى المحطات بشكل مجانى تماما، إلى جانب استعداد 46 محطة للعمل بنظام ملاجئ عند الطوارئ.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لتكدس المواطنين مختبئين فى محطات مترو الأنفاق هاربين من الصواريخ، حاملين أطفالهم وحقائبهم فى حالة هلع وفزع لم تشهدها البلاد من قبل.