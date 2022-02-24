وبحسب موقع "جادجتس 360" اليوم الخميس، يراهن زوكربيرج على أن "ميتافيرس" - وهى فكرة مستقبلية للبيئات الافتراضية، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعى واللعب - ستكون خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وقال زوكربيرج - فى كلمة خلال حدث "Inside the Lab"، الذى تم بثه مباشرة - إن "المفتاح لإطلاق الكثير من هذه التطورات هو الذكاء الاصطناعى".
مضيفا أن "ميتا" تعمل على فئة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعى التوليدية التى ستسمح للناس بوصف العالم وإنشاء جوانب منه، مؤكدا: "مع تقدمنا فى هذه التكنولوجيا بشكل أكبر، ستتمكن من إنشاء عوالم دقيقة لاستكشاف وتبادل الخبرات مع الآخرين، بصوتك فقط".
وفى عرض توضيحى تم تسجيله مسبقا، عرض زوكربيرج مفهوما جديدا للذكاء الاصطناعى يسمى "بيلدر بوت- Builder Bot"، حيث ظهر كصورة رمزية ثلاثية الأبعاد بلا أرجل على جزيرة، وأعطى أوامر شفهية لإنشاء شاطئ ثم إضافة الأشجار وسحب، لكن لم يحدد جدولا زمنيا لهذه التطورات ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية عمل مفهوم "بيلدر بوت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا تعمل على أبحاث الذكاء الاصطناعى لصنع عالم افتراضى من خلال أوامر شفهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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