ميتا تعمل على أبحاث الذكاء الاصطناعى لصنع عالم افتراضى من خلال أوامر شفهية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج إن "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، تعمل على أبحاث الذكاء الاصطناعى لتوليد عوالم افتراضية من خلال أوامر شفهية، وتحسين طريقة الدردشة مع المساعدين الصوتيين والترجمة بين اللغات، بينما كان يرسم الخطوات الرئيسية لبناء ميتافيرس.





وبحسب موقع "جادجتس 360" اليوم الخميس، يراهن زوكربيرج على أن "ميتافيرس" - وهى فكرة مستقبلية للبيئات الافتراضية، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعى واللعب - ستكون خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وقال زوكربيرج - فى كلمة خلال حدث "Inside the Lab"، الذى تم بثه مباشرة - إن "المفتاح لإطلاق الكثير من هذه التطورات هو الذكاء الاصطناعى".

مضيفا أن "ميتا" تعمل على فئة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعى التوليدية التى ستسمح للناس بوصف العالم وإنشاء جوانب منه، مؤكدا: "مع تقدمنا فى هذه التكنولوجيا بشكل أكبر، ستتمكن من إنشاء عوالم دقيقة لاستكشاف وتبادل الخبرات مع الآخرين، بصوتك فقط".

وفى عرض توضيحى تم تسجيله مسبقا، عرض زوكربيرج مفهوما جديدا للذكاء الاصطناعى يسمى "بيلدر بوت- Builder Bot"، حيث ظهر كصورة رمزية ثلاثية الأبعاد بلا أرجل على جزيرة، وأعطى أوامر شفهية لإنشاء شاطئ ثم إضافة الأشجار وسحب، لكن لم يحدد جدولا زمنيا لهذه التطورات ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية عمل مفهوم "بيلدر بوت".