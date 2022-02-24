تحديث جديد من واتساب للمكالمات الصوتية

جدة - نرمين السيد - وبدأ التطبيق باختبار واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالا موجية صوتية فى الوقت الفعلى أثناء إجراء مكالمة جماعية، وفق تقرير لموقع "وابيتا إنفو" التقنى، أما الغرض منها فهو إعلام المستخدم بجميع الذين يتحدثون.
يأتى هذا بعد أن أعلن واتساب مؤخرا، عن طرح تحديث آخر لمستخدمى "آيفون" و"آيباد"، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية فى الخلفية، أى أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.
ومن المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة بالاستماع إلى الرسالة الصوتية فى نفس الوقت.
ومن التحديثات الجديدة التى طرحها واتساب خلال الفترة الأخيرة أيضا، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.
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