دراسة جديدة تكشف: متى انقرضت الديناصورات؟

جدة - نرمين السيد -

الفريق الدولى الذى ضم علماء من جامعة "فو أمستردام" بهولندا وجامعة "أوبسالا" بالسويد، والجامعة الحرة فى بروكسل ببلجيكا، والمرفق الأوروبى للإشعاع السنكروترونى بفرنسا، توصل إلى موعد اصطدام النيزك الذى قضى على الديناصورات بالأرض بعد تحليل بقايا الأسماك التى ماتت بعد الاصطدام مباشرة، وتم نشر النتائج، أمس الأربعاء، فى دورية "نيتشر".

ومنذ حوالى 66 مليون سنة، اصطدم ما يسمى بنيزك "تشيككسولوب" بالأرض فيما يعرف اليوم بـ"شبه جزيرة يوكاتان" فى المكسيك، إيذانا بزوال الديناصورات ونهاية العصر الطباشيرى.

وخلال الدراسة، ألقى فريق العلماء الضوء على الظروف المحيطة بالانقراض، وجاءت الإجابات من عظام الأسماك التى ماتت بعد لحظات من اصطدام النيزك.

وعندما اصطدم النيزك بالأرض، هز الصفيحة القارية وتسبب فى موجات ضخمة بالمسطحات المائية، مثل الأنهار والبحيرات، وحركت هذه الموجات كميات هائلة من الرواسب التى ابتلعت الأسماك ودفنتها حية، فى حين أمطرت كرات التصادم (خرزات زجاجية من صخور الأرض) السماء، بعد أقل من ساعة من الاصطدام.