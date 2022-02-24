بيع حجر فى مزاد بسعر 143750 دولارا

جدة - نرمين السيد - وبعد معرفة سعر بيع الحجم، يتساءل البعض عن نوعه، حيث يعدا واحدا من أكبر قطع الأوبال فى العالم وتم تسميته بـ "أميريكيوس أوستراليس".

ويبلغ حجم ذلك الحجر الضخم 11800 قيراط، وكان يحتفظ به مؤخرا فى خزانة داخل منزل شخص يدعى ببيج ليك يقع فى شمال أنكوريج.

ويعود ذلك الحجر الكريم لشخص يدعى فريد فون براندت الذي كان يعمل في مناجم الذهب بألاسكا والذي تمتلك عائلته جذوراً عميقة في تجارة الأحجار الكريمة والصخور.

وأشار فريد إلى أن الحجر موجود لدى عائلته منذ أواخر خمسينيات القرن الماضى، حينما اشتراه جده من تاجر أوبال أسترالى، يدعى جون التمان، وكشف أنه ظل لعقود من الزمن فى رعاية والده جاى فون براندت الذى رأى أن الحجر الكريم ظل حبيس الأدراج لفترة كافية وقد حان الوقت ليشاهده العالم ويعرف الفائدة التى يمكن أن تنتج منه".

وأكد على أن العائلة، التى لها جذور فى كاليفورنيا، عرضت حجر الأوبال بمعارض الأحجار الكريمة لسنوات حتى أوائل الثمانينيات، حيث كان يعمل والده فى مجال الأثاث وعرضه فى متجره.

وأضاف فون براندت أن والده انتقل فى النهاية إلى ولاية أوريجون وأبقى الحجر مخفياً لسنوات عديدة، وقال فون براندت إنه أحضره مع والده إلى ألاسكا منذ أكثر من عام حيث كان يدرس أفضل طريقة لبيعه.