جدة - نرمين السيد - الخاصية عرفت عبر موقع فيسبوك وعدد من المنصات الأخرى، فى حين افتقدها موقع التغريدات الشهير تويتر. وحسب موقع "ذا فيرج" يختبر الآن تويتر إتاحة هذه الخاصية لمستخدميه، ليمكنهم من إزالة الإشارة لهم فى المحادثات المزعجة، للتخلص من الإشعارات التى تصلهم بسببها. الخاصية تسمح لمستخدمى تويتر، بوقف وصول إشعارات من المحادثات المزعجة له، ووقف إتاحة أن يقوم شخص بالإشارة لهم من الأصل فى أى مناقشة مشتقة من تغريدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تعلن عن ميزة جديدة.. حل لـ الإشعارات المزعجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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