ميتا تعلن عن تطوير برامج ذكاء اصطناعى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للشركة مارك زكربيرج اليوم الأربعاء، إن الشركة تعمل على برنامج أبحاث للذكاء الاصطناعى يستهدف خلق عوالم افتراضية عبر أوامر صوتية والسماح للبشر بإجراء محادثات أكثر واقعية بالاستعانة بوسائل المساعدة الصوتية والترجمة بين اللغات، فى خطوة صوب بناء عالم الميتافيرس الافتراضى.
وأوضح أن مشروع الشركة والذى يدعى كايروكى هو "نموذج شبكى شامل لبناء وسائل مساعدة صوتية على الأجهزة".
كما أعلنت ميتا مؤخرا أن فريقها البحثى بنى حاسوبا عملاقا جديدا للذكاء الاصطناعى يعتقد أنه سيكون الأسرع فى العالم عند اكتماله فى منتصف عام 2022.
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