ريلمى تستعد لإطلاق هواتف ذكية متطورة للمرة الأولى بالسوق الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن ريلمى ستطلق هواتف يطلق عليها "جى تى 2" و"جى تى 2 برو" خلال فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى بدا فعالياته فى برشلونه بإسبانيا يوم الاثنين الماضى بمشاركة أكثر من 2100 شركة متخصصة فى الاتصالات والإلكترونيات والتكنولوجيا بالإضافة إلى أكثر من 95 ألف مهنى ومتخصص بالقطاع حول العالم والرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات العالمية.

وتستهدف الشركة الصينية من خلال إطلاق هذه النوعيه من الهواتف الذكية المتطورة والراقية منافسة مثيلاتها من اصدارات شركات "ابل" و"سامسونج" وقرينتها الصينية "شاومى"من اجل التوسع فى الاستحواذ والنمو فى السوق الأوروبية.

وعلى الرغم من ان "ريلمى" كانت قد تاسست فى عام 2018، الا ان انتشرت سريعا وحققت معدلات نمو كبيرة بنسبة نمو سنوية بلغت 48 بالمائة حيث قامت باصدار 20.65 مليون هاتف خلال الربع الرابع من العام الماضى.

وتحتل "ريلمى" نسبة 6 بالمائة فقط من السوق العالمية ولذلك فانها تسعى للتوسع فى السوق الاوروبية والامريكية وغيرها من الاسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة "ريلمى" سكاى لى إن الشركة نجحت فى تحقيق نسبة نمو بلغت 50 بالمائة فى عام 2021، ونحن نسعى الى الاستمرار فى تحقيق نسب نمو تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة خلال العام الجارى حيث تستهدف الشركة بين 85 مليون هاتف ذكى على مستوى العالم.