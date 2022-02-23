طفل هندى يهزم بطل العالم فى الشطرنج 5 مرات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فاجأ براغناناندا البالغ من العمر 16 عاما، منافسه كارلسن فى الشطرنج، باقتناص الفوز بالبطولة، بعدما أبدى مهارة عالية أمامه، ولم تفلح محاولات بطل العالم بالعودة للمباراة.

وأصبح براغناناندا أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح بطلا للعالم فى 2013، كما أصبح ثالث لاعب شطرنج هندى يفوز على بطل العالم النرويجى، بعد كل من فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا.

وعبّر نجم الشطرنج الهندى عن سعادته بهذا الانتصار قائلا: "إنى سعيد للغاية، ما أريده حاليا هو النوم فقط".

وتمكن براغناناندا الذى أصبح فى عام 2016 أصغر أستاذ دولى بالشطرنج فى التاريخ، من هزيمة خصمه المخضرم فى 39 حركة.

وأرجع كارلسن هزيمته إلى تأثره بأعراض كورونا التى أصيب بها قبل أيام من البطولة، وقال: "لم تكن لدى الطاقة التى مما جعل التركيز صعبا، فى كل مرة حاولت فيها التفكير كنت أخطأ، كان أدائى سيئا للغاية".