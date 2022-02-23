جدة - نرمين السيد - معرفة سرعة النت

ويبدأ البعض يتساءل عن طريقة معرفة سرعة النت وهل هى ممتازة أو ضعيفة، ولكن الأمر يتوقف على متوسط السرعات فى بلد المستخدم.

معرفة سرعة النت

ولمعرفة سرعة النت هناك بعض الطرق البسيطة التى تخبر المستخدم مدى سرعتها، ومنها:

-سرعة التنزيل

تعد سرعة التنزيل أهم مؤشر لحساب سرعة النت، فكلما كانت سرعة التنزيل أعلى كان ذلك أفضل.

ومثال على ذلك، فعند مشاهدة فيديو على اليوتيوب بدون أي تقطيع هي مسؤولية سرعة التنزيل، وتنزيلك لملفات من الإنترنت بسرعة عالية ووقت قصير هو ايضاً من مسؤولية سرعة التنزيل.

-سرعة الرفع:

عادة ما تكون سرعة الرفع أقل من سرعة التنزيل، وتعتبر سرعة الرفع هى المسؤولة عن الرفع وإرسال البيانات إلى الإنترنت، وكلما كانت سرعة الرفع أعلى كلما كان ذلك أفضل.

-الاستجابة "Ping":

كلما كانت قيمة ping أقل كلما كان ذلك يشير إلى أن الاتصال الخاص بك أفضل، وتقاس من خلال (ms) أي millisecond وهو جزء من ألف في الثانية، وتستخدم لأجل قياس سرعة مدى استجابة الإتصال بين الحاسوبين أو الحاسوب والخادم المتصل عبر الشبكة المحلية أو شبكة الإنترنت.

ولمعرفة سرعة النت لديك يتطلب أن تكون قيمة (سرعة التنزيل) مرتفعة وقيمة (سرعة الرفع) أيضاً مرتفعة بينما تكون قيمة (الإستجابة Ping) منخفضة، وبذلك تكون قد حققت اتصال إنترنت مستقر.

معرفة سرعة النت

وهناك قائمة بها ترتيب أو 10 من دول العالم حسب تصنيف سرعة الإنترنت عالميا، وهم:

1-كوريا الجنوبية

2-النرويج

3-السويد

4-هونج كونج

5-سويسرا

6-فنلندا

7-سنغافورة

8-اليابان

9-الدنمارك

10-الولايات المتحدة

معرفة سرعة النت

ولمن يرغب فى تسريع الإنترنت، هناك عدد من النصائح التى تساعد فى ذلك، ومنها:

-إعادة تشغيل الراوتر:

يسخر البعض عن الاتصال بموظف خدمة العملاء ويطلب منه إعادة تشغيل الراوتر، ولكن ذلك بالفعل يساعد فى تسريع الإنترنت، وذلك لأن الكثير من الأشخاص يتركون الراوتر بالشهور يعمل دون إعادة تشغيله.

-تغيير كلمة السر:

تعد من الأسباب المشهورة، لقيام الكثير بسرقة الواى فاى، لذلك يجب تغيير كلمة السر الخاصة بالواى فاى.

-تغيير قناة الواى فاى :

كل أجهزة الراوتر حالياً تكون قناة الواى فاى الخاصة بها موضوع على الخيار الأوتوماتيك ما يعنى أن الراوتر هو الذى يختار القناة ومن الممكن أن يختار الراوتر قناة عليها تشويش عالى والحل هنا هو تغيير قناة الواى فاى من خلال تطبيق WiFi Analyzer.

-مسح الفيروسات:

يجب فحص الجهاز الذى تتصل من خلاله بالإنترنت سواء كان هاتف محمول أو كمبيوتر شخصى أو لاب توب والتأكد من خلوها من الفيروسات.

-التبديل لمتصفح أسرع:

إذا كان البطء يحدث عندما تقوم بفتح الكثير من علامات التبويب ففي هذه الحالة يجب عليك التبديل لمتصفح أسرع، الذى يساعد فى التحكم بإعدادات التصفح.