بالصدفة.. سيدة تكتشف طلاقها منذ 12 عاما!

جدة - نرمين السيد - وقالت الإندبندنت إن تزوج شخص يدعى راشبال رانداوا تزوج من السيدة كيوال فى عام 1978، وانفصلا فى عام 2009، ولكن دون طلاق!، لافتة إلى أنه قبل اكتشاف كيوال لـ الطلاق، كان راشبال وكيوال حريصين على حضور المناسبات العائلية معا كزوج وزوجة.

وأضافت الصحيفة أن كيوال سمعت شائعات عن إنجاب زوجها لطفل من امرأة أخرى، ولكنها لم تكن تعلم أنه تزوج من هذه السيدة منذ عام 2011، وبالبحث، اكتشفت كيوال أن راشبال زوَّر توقيعها على وثائق الطلاق الرسمية فى عام 2010.

ولفتت الإندبندت إلى أن محكمة الأسرة ألغت الطلاق بعد أن تأكد القاضى موراديفار من أن توقيع كيوال قد تم تزويره وقال إن راشبال فعل ذلك، لضمان حدوث الطلاق دون صعوبات.