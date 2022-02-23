تغريم شركة آبل 5 ملايين يورو.. ما السبب؟

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى خامس عقوبة من نوعها فى أسابيع متتالية بشأن الوصول إلى طرق دفع غير تابعة لشركة آبل للاشتراكات فى تطبيقات المواعدة.

وقالت هيئة الرقابة الهولندية لمكافحة الاحتكار، إن صانع آيفون يسيء استخدام مركز مهيمن فى السوق من خلال عدم السماح لصانعى تطبيقات البرامج فى هولندا باستخدام طرق دفع أخرى لتطبيقات المواعدة التى يمكن الوصول إليها عبر متجر التطبيقات.

وقد فرضت ACM غرامات أسبوعية قدرها 5 ملايين يورو منذ أن فوتت شركة آبل الموعد النهائى فى 15 يناير 2022 لإجراء التغييرات التى فرضتها الوكالة الرقابية، مؤكدة إن الشركة الأمريكية لم تقدم أى اقتراح جديد للامتثال لحكمها الأسبوع الماضى.

ومن جانبها، أشارت شركة أبل إلى أنها امتثلت للحكم الهولندى من خلال السماح لصانعى تطبيقات المواعدة هناك بتقديم تطبيق جديد مع تمكين طرق دفع بديلة.

وقالت شركة آبل إنها لا تزال تعتزم فرض عمولة بنسبة 27% على أى مدفوعات داخل التطبيق لا تقوم بمعالجتها، فقط أقل بقليل من %التى تفرضها على تلك التى تعالجها.

