لعشاق الألعاب.. سماعة جديدة من آسوس بسعر اقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة التايوانية أنها قامت بتجهيز سماعة الرأس ROG Fusion II 500 الجديدة بتقنية الصوت المحيطى الافتراضى 7.1 مع الاعتماد على المعالج ESS 9280 Quad DAC، الذى يضمن معالجة الصوت دون فقدان والاستمتاع بصوت واضح ونقى بدءا من المستويات المنخفضة وصولا إلى الأصوات العالية والجهير.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ميكروفون مدمج ومزود بتنقية إلغاء الضوضاء AI Noise Cancellation لضمان تسجيل الصوت دون ضجيج مزعج.

وتقوم هذه التقنية بفلترة الضوضاء الخلفية بنسبة تصل إلى 95% مثل نقرات لوحة المفاتيح والفأرة، بالإضافة إلى إلغاء الضوضاء الأخرى ولا يتم نقلها أثناء الدردشة الصوتية.

وتتوافق سماعة الرأس الجديدة ASUS ROG Fusion II 500 مع برامج الدردشة Discord وTeamSpeak، كما أنها تمتاز بوظيفة التحكم الحدسى فى مستوى الصوت، ومن خلال وظيفة التحكم المباشر يمكن للاعب التحكم فى الصوت داخل اللعبة وصوت الدردشة الصوتية، ومواءمتها بطريقة مثالية مع أحداث اللعب.