إيرباص تختبر محركا للطائرات يعمل بالهيدروجين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الشركة تأمل فى استخدام وقود منخفض الانبعاثات بالرحلات الجوية التجارية. وأضافت إيرباص، عملاق الطائرات الأوروبى، أنها تعمل مع شركة CFM International لصناعة المحركات على طائرة الاختبار، والتى ستشمل نسخة معدلة من المحرك المستخدم بالفعل، متوقعة أن تبدأ الرحلات التجريبية بالمحرك المعدل فى عام 2026.

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