أجمل مبنى على وجه الأرض.. الإمارات تفتتح متحف المستقبل «صور»

جدة - نرمين السيد - ويعد متحف المستقبل الأيقونة الأجمل والأحدث التى تضاف لأيقونات العالم الحضارية كمنارة يطل منها على الغد ويشرف من تجاربها ومبادراتها وفعالياتها على المستقبل، وهو إلى ذلك المبنى الأكثر انسيابية والأكثر إبداعا والأجمل على مستوى العالم من الناحية المعمارية، بعد أن دفع بالتفكير التصميمى وعمليات بنائه حدود الهندسة المعمارية والمدنية لآفاق جديدة غير مسبوقة عبر استخدام تقنيات هندسية جديدة تماما جعلت منه أعجوبة فى المعمار والابتكار تضاف إلى الأفق العمرانى المميز لدبى ودولة الإمارات.

ويستقبل المتحف بمبناه الأيقونى الأجمل فى العالم بارتفاع 77 مترا الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والمساهمة فى تصور المستقبل الذى تتطلع إليه البشرية.