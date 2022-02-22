رسميا.. ميتا تطلق ميزة Reels على فيسبوك عالميا

جدة - نرمين السيد - وذكرت ميتا أنها أطلقت الميزة فى كل أنحاء العالم، ما يجعل الميزة متاحة من خلال تطبيقات الخدمة على آى أوس إس iOS وأندرويد Android فى أكثر من 150 دولة.

وبالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Reels، تضيف ميتا ميزات تحرير جديدة إلى إصدار فيسبوك وتوسيع خيارات الإعلان، تتوفر معظم هذه الميزات بالفعل على Facebook Reels فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى وفى Instagram Reels فى الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.

وسيتمكن مستخدمو Facebook Reels من "إعادة مزج" مقاطع فيديو وتحميل مقاطع تصل مدتها إلى 60 ثانية، تماما كما هو الحال مع Instagram Reels. وسيتمكنون أيضا من حفظ المسودات، وستضيف Meta أدوات جديدة لقص الفيديو فى الأشهر المقبلة ستسهل على منشئى المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو مباشرة أو طويلة، اختبار تنسيقات مختلفة.