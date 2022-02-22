تويتر تختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وتحمل الميزة الجديدة اسم "اترك هذه المحادثة"، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وتسمح الميزة الجديدة لمستخدم المنصة بإلغاء علامة اسم المستخدم الخاص به من محادثة عبر تويتر، وتمنع الأشخاص من الإشارة إليه فى المحادثة مرة أخرى، بالإضافة إلى منع المستخدم من تلقى إشعارات حول هذا الموضوع.
تبدو الميزة مختلفة عن خيار "كتم المحادثة"، وهو خيار موجود يقوم بإيقاف تشغيل الإشعارات لسلسلة الرسائل التى ذكر فيها المستخدم.
ويتيح خيار ترك المحادثة ظهور المستخدم المشار إليه كنص عادى فى التغريدة حيث تم ذكره، بدلاً من الارتباط التشعبى الذى يراه الشخص عادةً إذا نقر على مؤشر تويتر الخاص بالمستخدم.
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