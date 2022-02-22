رب كورونا نافعة.. كوفيد يحول حياة سارة وزوجها إلى نعيم.. اعرف القصة

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن شركة بريطانية صغيرة متخصصة فى منتجات الوقاية الصحية، استفادت من تفشى جائحة فيروس كورونا، وحققت ثراءً كبيرا من بيعها المنتجات لهيئة الرعاية الصحية البريطانية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة كانت تحقق أرباحا تقل عن مليون جنيه استرلينى كل عام من عملها ضمن شركات أخرى فى إمداد هيئة الصحة البريطانية بمعدات الحماية الشخصية، لكن على عكس ما حدث للشركات التجارية من أزمة اقتصادية جراء الوباء، تحولت حياة الممرضة السابقة سارة وزوجها ريتشارد ستوت إلى ثراء فاحش.

ولفتت ديلى ميل إلى أن سارة وزوجها بلغت قيمة مشتريات هيئة الصحة البريطانية من شركتهما الصغيرة 1.85 مليار جنيه إسترلينى، مشيرة إلى أن الثنائى أنفقا 30 مليون جنيه استرلينى على شراء فيلا فاخرة فى منطقة البحر الكاريبى، كما اشتريا قصرًا ريفيًا فى جنوب إنجلترا مقابل 6 ملايين جنيه استرلينى.



وشدد الزوجان، على أنهما لم يستغلا أزمة كورونا بصورة مخالفة، وأكدا أنهما أجادا فقط الاستفادة من خبرتهما السابقة فى إدارة الشركة التى لا يتعدى عدد موظفيها 26 موظفًا، واستخدما علاقاتهما لتأمين الطلب على منتجاتها من القفازات والكمامات.