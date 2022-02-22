وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة كانت تحقق أرباحا تقل عن مليون جنيه استرلينى كل عام من عملها ضمن شركات أخرى فى إمداد هيئة الصحة البريطانية بمعدات الحماية الشخصية، لكن على عكس ما حدث للشركات التجارية من أزمة اقتصادية جراء الوباء، تحولت حياة الممرضة السابقة سارة وزوجها ريتشارد ستوت إلى ثراء فاحش.
ولفتت ديلى ميل إلى أن سارة وزوجها بلغت قيمة مشتريات هيئة الصحة البريطانية من شركتهما الصغيرة 1.85 مليار جنيه إسترلينى، مشيرة إلى أن الثنائى أنفقا 30 مليون جنيه استرلينى على شراء فيلا فاخرة فى منطقة البحر الكاريبى، كما اشتريا قصرًا ريفيًا فى جنوب إنجلترا مقابل 6 ملايين جنيه استرلينى.
وشدد الزوجان، على أنهما لم يستغلا أزمة كورونا بصورة مخالفة، وأكدا أنهما أجادا فقط الاستفادة من خبرتهما السابقة فى إدارة الشركة التى لا يتعدى عدد موظفيها 26 موظفًا، واستخدما علاقاتهما لتأمين الطلب على منتجاتها من القفازات والكمامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رب كورونا نافعة.. كوفيد يحول حياة سارة وزوجها إلى نعيم.. اعرف القصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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