مراهق ينصب على أمريكية بطريقة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقع الحادث فى أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كانت السيدة التى تدعى "شانون فرايزر" تقضى عطلة نهاية الأسبوع وهى تتمشى مع كلبها.

واقترب منها مراهق يبلغ من العمر 12 عاما، وتظاهر بأنه تائه ولم يستطيع الاتصال بأصدقائه بسبب نفاذ بطارية هاتفه، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وطلب المراهق من السيدة بالسماح له بالاتصال من خلال هاتفها الذكى، ووافقت وقالت أنه اتصل بصديقه من خلال مكبر الصور وأشار فى المحادثة أنه لا يمكنه العثور على الآخرين.

واستأذن فرايزر لفتح تطبيق خرائط التنقل وكانت هى تقف على بعد حوالى نصف متر منه طوال الوقت.

وذهب الصبى وفى اليوم التالى تفاجئت الأمريكية بإخطار من البنك عن سحب مبلغ 3800 دولار، واتصلت فورا بمؤسسة الائتمان واكتشفت أن الحساب الذى تم تحويل أموالها إليه قد تم فتحه قبل نصف ساعة فقط من لقائها بالمراهق.

وبعد ذلك، أعادت خدمة الدفع الأموال إلى حسابها، لكنها منعت الوصول إليها حتى اكتمال التحقيق.