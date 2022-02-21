جدة - نرمين السيد - وكشف الفريق الذى يعمل بمتحف التاريخ الطبيعى فى بريطانيا، أن ذلك النوع ينتمى فئة ديناصورات "أبيليصوريد" التى لا تملك ذراعين، وفقًا لما جاء فى صحيفة الشرق الأوسط.
وتم إطلاق اسم على النوع المكتشف وهو "جيميسيا أوتشواى"، وتم الإعلان عن تفاصليه أول أومس فى دورية "علم الحفريات الفقارية".
وتتميز ديناصورات "أبيليصوريد" بأطراف أقصر من الموجودة فى الديناصور "ريكس" الأكثر شهرة، ما جعلها غير قادرة على الإمساك بفرائسها، لذا اعتمدت على رؤوسها وفكوكها القوية لالتقاط الفريسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرجنتين تتوصل إلى ديناصور يبلغ عمره 70 مليون سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.