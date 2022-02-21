الأرجنتين تتوصل إلى ديناصور يبلغ عمره 70 مليون سنة

جدة - نرمين السيد - وكشف الفريق الذى يعمل بمتحف التاريخ الطبيعى فى بريطانيا، أن ذلك النوع ينتمى فئة ديناصورات "أبيليصوريد" التى لا تملك ذراعين، وفقًا لما جاء فى صحيفة الشرق الأوسط.

وتم إطلاق اسم على النوع المكتشف وهو "جيميسيا أوتشواى"، وتم الإعلان عن تفاصليه أول أومس فى دورية "علم الحفريات الفقارية".

وتتميز ديناصورات "أبيليصوريد" بأطراف أقصر من الموجودة فى الديناصور "ريكس" الأكثر شهرة، ما جعلها غير قادرة على الإمساك بفرائسها، لذا اعتمدت على رؤوسها وفكوكها القوية لالتقاط الفريسة.