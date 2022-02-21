«جوجل» تستعد لطرح هاتفين جديدين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية فإن "جوجل" سربت عن طريق الخطأ هاتفين مقبلين تستعد الشركة لطرحمها، ويحمل الهاتفان اسم "Pixel 7" و"Pixel 7 Pro" وتم عملية تطويرهما فى "جوجل" تحت بكود "Cheetah" و"Panther".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" تباعا عن تفاصيل إضافية عن الهاتفين، حيث اعتادت الشركة على إظهار تفاصيل بسيطة للجمهور قبل تقديم هواتفها وطرحها فى الأسواق بشكل رسمى.
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