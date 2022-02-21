صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يشعل تويتر: الصبحاوية دايما متصدرين

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تغريدة بتصدره التريند فى صباح الإثنين، وعلق قائلا: "الصبحاوية الجامدين دايما متصدرين.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "أفضل وقت"، "أفضل مذيع راديو على الإطلاق"، "انت ويونس والمزيكا وبس وأغانى جامدة جدا فى صباحك ومطرحك".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.