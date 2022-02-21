لو جوزك ضربك هتعملى إيه؟.. اعرف رأى الستات فى الشارع (فيديو)

وجاءت ردود المواطنين مختلفة، إذ قال أحد المواطنين إنه لا يستطيع ضرب زوجته لأنها ليست رجولة، بينما علقت مواطنة إن ضربها من زوجها إهانة وعدم تقدير، وأخرى قالت إنها سترفع عليها قضية خلع.
وجاءت ردود أخرى، لتقول امرأة إنها لوتم ضربها من زوجها فإنها ستتعلم فون قتالية لترد عليه، قائلة: "لو مفيش حل هخلعه".
ومن ناحية أخرى، كان قد أقدم العريس على ضرب عروسه فى محافظة الإسماعيلية قبل لحظات من زفافها وأثناء الزفة، وكان ذلك وسط الأهل والمعازيم وأمام الجميع فى وسط مدينة الاسماعيلية بالسلطان حسين، عقب خروجها من إحدى صالونات التجميل بالمنطقة، قبل أن يتم الصلح بينهما.
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