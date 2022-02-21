تحذير عاجل من جوجل ومايكروسوفت وموزيلا إلى جميع مستخدميهم

جدة - نرمين السيد - حذرت 3 شركات عالمية من عمالقة التكنولوجيا الملايين من مستخدمى متصفحات "كروم، وإيدج، وفايرفوكس"، من أنه سيتم قريبًا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة، مما قد يؤدى إلى انهيار بعض أكبر مواقع الويب فى العالم.





وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن شركات "جوجل ومايكروسوفت وموزيلا" ستنتقل قريبا إلى الإصدار رقم "100" ضمن تحديثاتها المستمرة، ما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب، لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن عددا من المواقع تأثرت حاليًا بهذا الإجارء، ومنها مواقع "Bethesda وT-Mobile وYahoo، بسبب الإصدار الجديد رقم 100 من جوجل، والذى سيصل قريبا لجميع مستخدمى كروم وفايرفوكس وإيدج.

وتابعت: "تتحقق معظم مواقع الويب من رقم إصدار متصفحك عند زيارتك بحثًا عن الأمان، وإذا كنت تستخدم متصفحًا قديمًا غير مدعوم من كروم فإنه لن يُسمح لك بفتح الموقع خوفًا من تعرضه للاختراق من قبل المتسللين".

الإصدار رقم 100 من جوجل

وأشارت مجلة فوربس إلى أن المشكلة تكمن فى الإصدار الجديد رقم 100 من جوجل فى أن الكود القديم فى هذه المواقع يتحقق فقط من أول رقمين، فى حين أن الإصدار الجديد سيتعامل مع الأكواد المكونة من 3 أرقام.