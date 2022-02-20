خناقة أوكرانية على الهواء.. الاستوديو تحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعكس الموقف مدى التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية.. إذ ضرب الصحفى الأوكرانى سياسيًا من بلاده مواليًا لموسكو على الهواء مباشرة. وكانت حلقة البرنامج التى شارك فيها بوتوسوف وشوفريتش مخصصة للتصعيد الذى يشهده الصراع فى منطقة دونباس فى شرق أوكرانيا. وقد تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا (التى تدعم الانفصاليين فى هذه المنطقة) إلى الاستوديو للمشاركة فى الحلقة. يأتى هذا بينما ازدادت مؤخرًا حدة التوتر والمعارك على الجبهة فى شرق أوكرانيا، بينما يتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع.

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