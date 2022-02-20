مصر تتعاون مع نيجيريا فى مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء، أن هناك تنسيقًا بين مصر ونيجيريا من خلال وزارة الخارجية، والاتصال المباشر، للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاق تعاون بين البلدين فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.





وجاء ذلك خلال زيارة رفيع المستوى من وزارة الخارجية النيجيرية يضم السفير رابيو داجارى مدير إدارة التعاون الفنى فى إفريقيا بوزارة خارجية نيجيريا، وثيودرو سيفيا مدير إدارة شؤون المغتربين، إلى وكالة الفضاء المصرية، اليوم، الأحد، لبحث آليات توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فى مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية اللازمة للأنشطة الفضائية بين البلدين، وكان فى استقبال الوفد النيجيرى الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة، الوزير المفوض حسن النشار من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأعرب القوصى عن سعادته بتلك الزيارة وتفاؤله بالمسئولية المشتركة وبالشراكات المجتمعية القادمة والتى تستثمر فيها الوكالة إمكانياتها لدعم سبل التعاون الممكنة فى الأعوام المقبلة بين الجانبين، متمثلة فى عقد بروتوكول تعاون بين مصر ونيجيريا.

وتفقد الوفد النيجيرى معامل الوكالة ومختبراتها ومنشآتها إلى جانب مبنى تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

من جانبه، أعرب الوفد النيجيرى عن سعادته بالزيارة، مشيدين بإمكانيات الوكالة، مؤكدين أن التواصل المستمر بين الجانبين للحفاظ على زخم العلاقة بما يفيد المجتمع المصرى والإفريقى على حد سواء.

وقام الدكتور محمد القوصى، فى ختام اللقاء، بتسليم رابيو داجارى مدير إدارة التعاون الفنى فى إفريقيا بوزارة خارجية نيجيريا درع وكالة الفضاء، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة الفاعلة والتى ستؤتى ثمارها فى القريب العاجل.