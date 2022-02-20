المسبار الصينى يكتشف كريتين زجاجيتين على الجانب البعيد من القمر

جدة - نرمين السيد - اكتشفت مركبة التجوال "يوتو-2" التابعة لمهمة المسبار "تشانج آه-4" الصينى، كريتين زجاجيتين شبه شفافتين يمكن رؤيتهما بالعين المجردة، وذلك خلال استكشافها للجانب البعيد من القمر، وهو ما قد يساعد فى الكشف عن التاريخ المبكر لارتطامات القمر.





وأوضحت دراسة نشرت فى دورية "ساينس بوليتين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد، أن مركبة التجوال الصينية "يوتو-2" التقطت صورا لكريتين شبه شفافتين باستخدام الكاميرا البانورامية المثبتة عليها.

وأضافت أنه لم يتم الحصول على بيانات بشأن مكونات الكريتين، لكن مظهرهما الخارجى الفريد والسياق المحلى لهما يوحيان بأنهما على الأرجح زجاج ارتطامات انصهارات ارتطام أنورثوسيتى خامدة نتجت خلال تكون الفوهات عند الارتطامات، وليسا ذوى أصل بركانى أو تم نقلهما من أجسام كواكب أخرى والأنورثوسيت هى صخرة رئيسية بالمرتفعات القمرية، التى تشكلت فى محيط الصهارة القمرية.

وقال الباحثون إن الكريتين مختلفتان عن عينات الحبيبات الزجاجية التى جلبتها مهمات أبولو، إذ أنهما أكبر حجما وتعرضان ألوانا.

وتنبأ العلماء بأن الكريات الزجاجية ستكون متوفرة بكثرة فى المرتفعات القمرية، ما يوفر أهدافا واعدة لجمع عينات يمكن أن توضح تاريخ ارتطامات القمر.

وقام المسبار "تشانج آه-4"، الذى أطلق فى 8 ديسمبر عام 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة "فون كرمان" فى حوض آيتكين بالقطب الجنوبى على الجانب البعيد من القمر فى يوم 3 يناير عام 2019.

وحتى الآن قطعت مركبة التجوال "يوتو-2" أكثر من ألف متر على الجانب البعيد من القمر.