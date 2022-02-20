بسبب العنصرية.. تحرك من جوجل وتويتر ضد مجلات طبية شهيرة

جدة - نرمين السيد - وتعتقد مديرة الاستراتيجية الرقمية فى مجلة "Health Affairs"، باتى سويت، فى مدونة لها أن استخدام كلمة "عنصرية" كان الدافع وراء حظر الإعلانات.
وأكدت سويت أنها كانت تأمل فى استخدام الإعلانات على "غوغل" و"تويتر" لجذب جمهور جديد لهذا العدد الخاص.
لكن "تويتر" و"جوجل" ينفيان مزاعم سويت، وأكدا أن رفضهما إعلانات المجلة الطبية لم يكن له علاقة باللغة المتعلقة بالعنصرية، وإنما تم حظرها بسبب السياسات المتعلقة بالدعوة و"كوفيد-19" على التوالي.
وكانت مجلة "Health Affairs" الطبية طرحت، الأسبوع الماضي، عددا خاصا عن "الصحة والعنصرية"، وتضمن مقالات عن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء السود فى جنوب أمريكا، والتحيز العنصرى فى السجلات الصحية الإلكترونية، وعدم المساواة فى استخدام وكالات الصحة المنزلية.
وأوضحت مديرة الاتصالات والشؤون العامة فى "غوغل" فى تصريحات لموقع "ذا فيرج" أنه "يجب أن تتبع إعلانات المحتوى الذى يشير إلى "كوفيد-19" سياسة "الأحداث الحساسة" لغوغل، والتى تحظر الإعلانات "التى من المحتمل أن تستفيد من حدث حساس أو تستغلها".
بينما أفاد موقع "تويتر" فى بيان، إنه تم حظر إعلانات المجلة الطبية بموجب السياسة "القائمة على السبب"، والتى تتطلب حصول المعلنين على شهادة قبل نشر الإعلانات التى "تثقف أو تزيد الوعى أو تدعو الأشخاص إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمشاركة المدنية والاقتصادية أو أسباب العدالة الاجتماعية".
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