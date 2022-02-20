الأرصاد: موجة جديدة من عدم الاستقرار الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - قال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد إن موجة الطقس السيء التى تعرضت لها البلاد اعتبارا من مساء أمس وبلغت ذروتها اليوم السبت ووصفت بظاهرة "الأخدود العلوى" هو عبارة عن منخفض جوى متعمق يصاحبه حالة من عدم الاستقرار بسبب الكتل الهوائية الباردة التى جلبها المنخفض من طبقات الجو العليا.





أضاف شاهين فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن تفاوت درحات الحرارة الشديد بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض أدى لحالة من عدم الاستقرار، حيث شهدت محافظات مصر اليوم أمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد السيول فى بعض المناطق.

أوضح أن حالة عدم الاستقرار بدأت فى التقلص مساء اليوم وتكون نهايتها فجر الأحد مع حالة من الاستقرار سيشهدها الطقس على مدار الـ72 ساعة القادمة، حيث ستقل فرص سقوط الأمطار وستبقى خفيفة غير مؤثرة فى مناطق سيناء وستزيد فرص سطوع الشمس نهارا ليكون دافيء نهارا، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

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وردا على سؤال "الحديدى" بشأن وجود موجة أخرى بعد 72 ساعة، قال شاهين: متوقع وفقا لما رصدناه اعتبارا من الأربعاء المقبل ستعاود فرص سقوط الأمطار على شمال الدلتا والسواحل الشمالية.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.