ادعاءات تواجه ميتا بسبب خداع المستثمرين

وذكر موقع "تيك ستورى" الهندى، اليوم السبت، أن منظمة Whistleblower Aid، قدمت التهمتين الجديدتين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر.
وتقول الادعاءات إن فيسبوك قدم "تحريفات" وحذف حقائق فى تصريحات المستثمرين فيما يتعلق بجهوده لمكافحة المعلومات المضللة على منصاته، برغم أنه ذكر أن للمستثمرين الحق القانونى فى الحصول على إجابات صادقة من الشركة.
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