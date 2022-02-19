جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "لايف منت" التقنى عن "ماسك" قوله فى تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "بالطبع، يمكنك أن تدفع دوجكوين فى محطة سانتا مونيكا". وارتفع سعر "دوج كوين" ليتم تداوله عند 11.1635 جنيه استرلينى، أى أعلى بنسبة 3.22%. يأتى هذا بعد أيام من إعلان ماسك أنه يمكن شراء بضائع شركة تسلا، مثل "Cyberwhistle" و"Cyberquad for Kids"، باستخدام دوجكوين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسلا تقبل عملة دوجكوين مقابل فى محطة شحن تابعة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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